Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" il cagnolino Cucciolo cerca una nuova casa

Cucciolo ha circa 6 anni, è una taglia media, in canile dal lontano 2015 quando aveva appena 7/8 mesi. Cucciolo ha un carattere particolare, è un pò diffidente e per apprezzare il suo lato dolce e coccolone dobbiamo prima conquistare la sua fiducia.

Per lui cerchiamo qualcuno con esperienza e tempo da dedicargli per riuscire a capirlo! Sicuramente non è un cane per tutti, ma merita anche lui una chance dopo 5 lunghi anni di gabbia! Venite a trovarlo al canile ”Gli Ulivi” presso Chiusavecchia (Imperia).

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 554