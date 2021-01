Pallanuoto maschile: i giallorossi della Rari Nantes Imperia inseriti nel ‘Girone 1’

La FIN ha comunicato i gironi, le date e le modalità di svolgimento dei campionati di Serie B. Un segnale verso l'inizio della stagione.

La Federazione ha deciso di suddividere la Serie B in otto gironi da cinque squadre. Rari Nantes Imperia è stata inserita nel 'Girone 1' insieme a C.N. Sestri, Rapallo Nuoto, Andrea Doria e U.S.Locatelli.

Non è ancora stato pubblicato il calendario completo ma la stagione regolare prenderà il via sabato 20 febbraio 2021 e terminerà sabato 19 giugno 2021.

La prima e la seconda classificata del girone disputeranno i playoff incrociando la prima e la secondo del Girone 2, al meglio dei tre incontri. Le vincenti torneranno si sfideranno, sempre al meglio delle tre gare, e da questi esiti usciranno le promosse alla Serie A2. Non sono note le date della fase finale.

Accederanno ai play-out la quarta e la quinta classificate del girone che si incroceranno con la quarta e la quinta del Girone 2, al meglio delle tre gare. Le perdenti retrocedono in Serie C.