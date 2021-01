Ecco i progetti del 'Centro Ancora' per poter partecipare al Servizio Civile: per giovani tra 18 e 28 anni

Anche i progetti del Centro Ancora della nostra provincia per partecipare al Servizio Civile, in collaborazione con FICT e Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo ONLUS.

Al Centro di Solidarietà l’Ancora sono disponibili posti di servizio civile universale sulle tematiche dei minori, dei tossicodipendenti e dei richiedenti asilo. Sono cercati ragazzi e ragazze di età compresa fra i 18 e i 28 anni che desiderino fare l’esperienza, che rappresenta un’occasione di crescita personale e un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva. I 17 posti di servizio civile disponibili sono ubicati a Ventimiglia, Vallecrosia, Sanremo, Imperia e Bajardo. I giovani saranno impegnati in attività di assistenza e sostegno a tossicodipendenti presso le Comunità terapeutiche di Imperia e Ventimiglia gestite dall’Ancora e presso il Centri di aggregazione giovanile di Sanremo. E’ inoltre possibile prestare servizio civile presso le strutture per richiedenti asilo di Vallecrosia, Imperia e Bajardo.

Il Servizio Civile rappresenta per i giovani un’importante opportunità di crescita e formazione personale oltre che permettere loro di inserirsi con responsabilità nella società di domani. La durata del servizio è di dodici mesi e l’impegno dei volontari è di 25 ore settimanali, 1.145 ore annue. Ai volontari spetta un rimborso spese mensile di 439,50 euro corrisposto direttamente dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

C’è tempo fino alle 14 dell’8 febbraio per presentare la propria candidatura in modalità on-line grazie a questa piattaforma, raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, cui si potrà accedere attraverso lo SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Invece, i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Il personale dell’Ancora è a disposizione per informazioni o supporto nella compilazione della domanda di servizio civile nei seguenti giorni:

martedì dalle 8 alle 17

giovedì dalle 8 alle 13

venerdì dalle 8 alle 17

Recapiti telefonici: 0184 505256 – 3809022871