Riva Ligure offre spazio all'Asl 1 per i vaccini Covid, Giuffra "Mi vaccinerò, non c'è tempo da perdere in polemiche"

Riva Ligure vuole farsi trovare pronta per quando la campagna di vaccinazione anti Covid entrerà nel vivo. Il sindaco Giorgio Giuffra si è messo a disposizione dell’Asl 1 Imperiese per fornire uno spazio che possa essere utilizzato per vaccinare le persone.

“L’auspicio ora è che il problema sanitario passi velocemente - sottolinea il sindaco - e come amministrazione comunale faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per andare incontro alle esigenze dell’azienda sanitaria locale”.

Prima del cambio al vertice dell’Asl 1, quando il direttore generale in carica era ancora Marco Damonte Prioli (oggi è Silvio Falco, ndr), il primo cittadino ha incontrato un rappresentante dell’azienda sanitaria per offrire uno spazio utile alle esigenze sanitarie legate alla pandemia. L’area offerta dal sindaco Giuffra è la sede dell’approdo nautico. “Nelle scorse settimane abbiamo fatto un sopralluogo con il dott. Roberto Castagno, il direttore del distretto sanitario sanremese, per visionare una struttura da adibire ai tamponi drive through. La stessa l’abbiamo messa a disposizione per i vaccini quando saranno estesi a tutta la popolazione” afferma Giuffra.