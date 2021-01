Finanziamento Zona Franca Urbana Ventimiglia: interrogazione del Consigliere regionale Enrico Ioculano

Il Consigliere regionale Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) ha presentato oggi un’interrogazione, sottoscritta anche dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla Giunta l'ammontare delle risorse assegnate dalla Regione per gli ‘Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni sugli individui e sulle imprese’, che avrebbero una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro. Il consigliere ha chiesto, inoltre, di destinare le risorse riconosciute ed impegnate dalla Regione nel 2018 per la Zona Franca Urbana di Ventimiglia per euro 5 milioni, a valere sul POR FESR Liguria 2014-2020.

A Ioculano ha risposto l’Assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti: “La giunta – ha detto - ha attivato a metà luglio del 2019 un bando da 4 milioni di euro, con l’obiettivo di concorrere alla strategia di rilancio industriale e riqualificazione del sistema produttivo nella Zona Franca Urbana di Ventimiglia. Le istruttorie si sono chiuse con 79 domande e un potenziale ritorno economico sul territorio di oltre 5,2 milioni di euro. La contingenza della diffusione del Covid-19 ha certamente fatto emergere nuove priorità e necessità da parte delle imprese. Ci adopereremo, già da domani, con la riconvocazione del tavolo di concertazione, con le parti interessate, per definire rinnovate strategie che tengano conto anche di nuove esigenze che chi fa impresa si trova oggi ad affrontare”.