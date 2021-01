Sono ore di apprensione a Ospedaletti per la sparizione di una clochard ormai nota per le strade della Città delle Rose. La donna, che ormai in paese tutti conoscono, ha abbandonato le sue poche cose sotto al Municipio per poi far perdere le proprie tracce.

Stando ad alcune informazioni raccolte in zona, il timore comune è che la donna possa essersi gettata in mare. Sul posto sono al lavoro le forze dell'ordine e il nucleo SAF dei Vigili del Fuoco.