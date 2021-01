E' morto l'ex agente della Municipale di Sanremo Giuseppe Di Martino: il ricordo dei colleghi matuziani

E’ morto all’età di 53 anni per il Covid, Giuseppe Di Martino, agente della Polizia Municipale che per tre anni ha lavorato anche a Sanremo.

Lo ricordano con affetto i colleghi che hanno condiviso con lui il lavoro nella città dei fiori tra il 2005 e il 2008. Giuseppe Di Martino ha contratto il Covid nei mesi scorsi ed è anche andato in coma. Dopo aver lottato per alcune settimane, purtroppo non ce l’ha fatta.

Gli agenti della Municipale matuziana lo ricordano per la sua generosità: “Era una persona straordinaria che non abbiamo mai dimenticato” ci hanno detto alcuni suoi colleghi.