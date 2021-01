Aurigo, dopo un intervento di soccorso l'automedica della Croce Bianca rimane bloccata nella neve, in aiuto i vigili del fuoco

Disavventura nella notte per un equipaggio della Croce Bianca di Imperia intervenuto ad Aurigo, intorno alle 2 per soccorrere una donna rimasta incastrata tra la propria auto e un muretto, dopo essere scivolata. (QUI)



Al termine dell'intervento, durato circa due ore, l'automedica della pubblica assistenza imperiese è rimasta impantanata nel ghiaccio, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco, già sul posto per il soccorso alla donna.



Sfiniti, i soccorritori hanno potuto far ritorno in sede solo verso le cinque del mattino.