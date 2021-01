Saranno in presenza le 'Porte aperte' su singolo appuntamento all'Istituto Fermi Polo Montale

In modo da integrare le iniziative di orientamento dell’Istituto e offrire un servizio utile per gli alunni e le famiglie, la Dirigente scolastico dott.ssa Antonella Costanza ha organizzato un incontro su singolo appuntamento con i docenti referenti orientamento dei singoli indirizzi dell’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia/Bordighera. L’iniziativa si svolgerà martedì prossimo, dalle 14.30 alle 17.30.

Nel corso dell’evento, genitori ed alunni delle classi terminali delle scuole secondarie di primo grado, potranno visitare i plessi dell’istituto nelle loro sedi di Ventimiglia e Bordighera, incontrare i docenti ed avere informazioni relative ai corsi di studio, provare gli strumenti ed i laboratori. Tutto ciò sempre in sicurezza e nel pieno rispetto della normativa anticovid. Per prenotarsi è sufficiente mandare una mail di richiesta ad uno dei seguenti indirizzi con indicato l’orario a cui si vuole essere ricevuti.

Per prenotazioni per il corso Amministrazione, finanza e marketing: amalberti.fabio@fermipolomontale.edu.it

Il diplomato in amministrazione, Finanza e Marketing: Riconosce l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali a livello locale e globale. Sa orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. Opera nell’azienda: costituzione, previsione, organizzazione, conduzione, gestione, controllo, innovazione, sistema informatico, utilizzo strumenti di marketing. L’indirizzo di studi risulta particolarmente indicato per l’inserimento lavorativo in uffici amministrativi di imprese, istituti di credito, studi professionali, amministrazione pubblica.

Per prenotazioni per il corso Costruzioni, ambiente e territorio: rebaudo.mattia@fermipolomontale.edu.it

Il Diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio: Ha competenze nel campo dell’edilizia: progettazione, materiali, sicurezza, economia, risparmio energetico, ecologia. Ha padronanza nella rappresentazione grafica, nel rilievo topografico, nella stima di terreni e fabbricati, nonché nei diritti reali che li riguardano. Sa effettuare la valutazione tecnica ed economica dei beni pubblici e privati e dell’ottimale utilizzo delle risorse ambientali.

Per prenotazioni per il corso Turismo: gagliano.lia@fermipolomontale.edu.it

Il diplomato al Tecnico turistico valorizza l’aspetto storico, geografico, demografico ed economico ed il patrimonio artistico, artigianale e culturale di una località. Propone idee innovative per valorizzare la bellezza e la ricchezza del territorio, ha propensione per le lingue ed è sensibile al concetto di “turismo sostenibile”.

Per prenotazioni per il corso Relazioni internazionali per il marketing: cristofori.mariagrazia@fermipolomontale.edu.it

Il Diplomato in Relazioni internazionali per il marketing: utilizza l’inglese, il francese ed il tedesco in ambito economico-aziendale, riconosce e interpreta le tendenze dei mercati e dei fenomeni locali, nazionali e globali per connetterli alla specificità di un'azienda anche attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse, individua e accede alla normativa giuridica e fiscale, riconosce i diversi modelli organizzativi aziendali, e sa orientarsi nei diversi settori della gestione aziendale. Dalla classe 3ª, qualora ci fossero n. 25 richieste, può essere attivato il corso ESABAC.

Per prenotazioni per il corso Liceo Scientifico (scienze applicate): cristofori.mariagrazia@fermipolomontale.edu.it

Il diploma del liceo scientifico tecnologico opzione scienze applicate permette di: apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche il laboratorio; sviluppare l’analisi critica, la riflessione metodologica e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati ed all’utilizzo di modelli scientifici.

Per prenotazioni per il corso Servizi per la sanità e assistenza sociale: pacioni.giorgia@fermipolomontale.edu.it

Il diplomato in Servizi per la sanità e l’assistenza sociale ha competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, nonché per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. Principali sbocchi occupazionali: strutture di tipo socio-sanitario, pubbliche e/o private operanti sul territorio (Ospedali, Residenze riabilitative, protette, Case di cura, Case di riposo per anziani, Comunità di recupero ecc.) Università: il diploma quinquennale che si consegue nell'Istituto, da accesso a qualsiasi facoltà universitaria. Le facoltà più indicate per questo ogni corso di studi, sono le seguenti: Scienze Infermieristiche, Scienze della formazione, Psicologia, Fisioterapia, Tecnico di Laboratorio Medico e tutte le discipline dell’area medica. Può essere conseguito l’attestato regionale OSS Operatore Socio Sanitario (con integrazione di moduli didattici da effettuare dal terzo anno scolastico).

Per prenotazioni per il corso Servizi commerciali (Curvatura Turismo accessibile): alborno.silvia@fermipolomontale.edu.it

Il diplomato in Servizi Commerciali fornisce supporto operativo alle aziende nelle attività di: gestione dei processi amministrativi e commerciali, nell’attività di promozione delle vendite e nella promozione dell’immagine aziendale e progettazione di start-up innovative nell’ambito del turismo green. 21 Principali sbocchi occupazionali: studi professionali, pubblica amministrazione, uffici di contabilità, istituti di credito, mansioni impiegatizie. Università: il diploma quinquennale che si consegue nell'Istituto, da accesso a qualsiasi facoltà universitaria. Le facoltà più indicate per questo ogni corso di studi, sono le seguenti: Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche.