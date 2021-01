Non ci sono asili nido comunali in valle Argentina, il racconto di una famiglia in difficoltà "La speranza è di sensibilizzare i comuni"

Vita difficile per le nuove famiglie in valle Argentina che hanno bisogno di portare i figli al nido. La testimonianza ci arriva da una coppia di Molini di Triora che non ha trovato posti nell’unico nido comunale del territorio dove vorrebbe iscrivere la figlia.

“Il nido più vicino si trova a Taggia dove però ci sono solo 8 posti disponibili e nel quale, essendoci una graduatoria basata sui residenti, non abbiamo alcuna possibilità di entrare - spiegano - e ci rimane quindi la sola possibilità di trovare posto in un nido privato e non comunale sempre per la questione dei residenti. A Sanremo o Imperia ci sono altre strutture ma oltre ad avere prezzi esorbitanti distano anche 40 o 50 minuti da casa. In conclusione per chi vive in Valle Argentina non vi è alcun modo di poter portare i bimbi al nido e le conseguenze sono la perdita di lavoro o l'impossibilità di cercarne uno, per non parlare dei benefici che porterebbe ai bambini a livello di socializzazione” concludono.

“La speranza è che chi come noi vive in un comune senza un nido, possa entrare nelle graduatorie dei comuni limitrofi. L’ideale sarebbe che i comuni della valle cogliessero questa problematica e magari, unendosi, possano dare vita ad un nido dove poter portare i nostri bimbi. Ne va del futuro dei nostri figli e del territorio” analizzano.

La questione è semplice: da Triora a Badalucco, passando per Molini di Triora e Montalto Carpasio, manca un servizio essenziale come l’asilo nido comunale. Quindi, diventa difficile per una coppia o una famiglia giovane scegliere la vita in un paese piuttosto che sulla costa.

Un nido comunale comporta spese difficilmente gestibili dagli enti più piccoli, in un momento di oggettiva difficoltà, con i bilanci impegnati dalla lotta al Covid, dalla crisi economica e dall’alluvione di ottobre. La prospettiva di un nido di vallata rimane oggi improbabile così abbiamo parlato con l’assessore all’istruzione di Taggia, Barbara Dumarte ponendo la problematica sollevata da questa famiglia.

“Comprendiamo perfettamente le difficoltà segnalate. Il nostro consiglio è di non arrendersi a prescindere e presentare l’iscrizione. Il sistema che privilegia la residenza è attivo ovunque. Posso anche ricordare che come ente gli uffici stanno lavorando per portare i posti disponibili a 24 entro settembre, quindi offrendo una maggiore opportunità al territorio” replica l’assessore.

Oggi a Taggia ci sono pochi posti disponibili anche a causa della chiusura del nido di zona Borghi. La struttura non ha riaperto per via dell’impossibilità per il Comune di applicare le misure nazionali anti Covid per gli edifici scolastici. Inoltre, il personale operante rientrava nella categoria dei ’soggetti fragili’ quindi non poteva essere impegnato nel fornire un servizio in presenza.