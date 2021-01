Le luminarie a Castellaro aiutano i bambini: l'iniziativa natalizia che ha unito Comune e Unicef

A Castellaro si è svolto per il terzo anno il concorso “Addobbiamo il Nostro Borgo”. L’iniziativa è nata per abbellire il borgo durante il periodo delle festività natalizie coinvolgendo la comunità. Anche quest'anno cittadini e commercianti hanno aderito numerosi illuminando i balconi, le finestre, le vetrine e alcuni degli angoli più incantevoli del paese luminarie, presepi e alberi caratteristici del Santo Natale.

L'iniziativa sancisce il “Gemellaggio Natalizio” fra il Comune di Castellaro e l’Unicef Imperia. Raffaele Regina, rappresentante Unicef di zona, molto entusiasta per la partecipazione riscontrata ha detto: "La spesa di denaro pubblico per eventuali “fuochi d’artificio” avrebbe fatto pessima figura di fronte all’esplosione di luci che ha infiammato la cittadina di Castellaro e grazie alla kermesse “Addobbiamo il Nostro Borgo” ha sottolineato e messo in evidenza che fare del bene fa bene al corpo, alla mente e al cuore"

L’amministrazione comunale attraverso il sindaco Giuseppe Galatà e il vicesindaco Mattia Arnaldi ha ringraziato Colomba Tirari, past-president del Comitato UNICEF Provincia di Imperia e il rappresentante Raffaele Regina, la pro loco di Castellaro, i volontari Igor Grigoletto, Pietro Anfossi e Mario Gulli. L’Amministrazione Comunale, per ogni adesione all’iniziativa, devolverà un contributo a favore dell’UNICEF Onlus – Comitato Provinciale di Imperia. Questa somma aiuterà i bambini e le bambine di tutto il mondo.

“Lunga la lista dei partecipanti al concorso ma si può dire che tutta la cittadinanza ha aderito unita per la buona riuscita dell’iniziativa. - ha ricordato il delegato Raffaele Regina - Ecco elencati alcuni nominativi con le più suggestive e rappresentative immagini dell’evento:

a) Presepe in Parrocchia realizzato da Beppe, Ilario, Francesco, Nicolò e Stefano.

b) Parrocchia San Pietro in Vincoli, Edicola Votiva di San Giuseppe e Piazza Marconi.

c) Famiglie Anfosso, Balestra, Gismondi, Grigoletto, Mazzotta, Nigro, Russo e Siffredi.

d) Signore Ana Maria Masciopinto, Domenica Palumbo, Isabella Tuttolani, Paola Pilone e Monia Russo la celebre cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo.

e) Signori Amerigo Coggiola, Fabio Balestra e Giuseppe Anfosso”.

“Nei prossimi giorni, a tutte famiglie e attività commerciali che hanno partecipato all’iniziativa, verrà consegnato un oggetto ricordo da ritirare presso la Pro Loco di Castellaro. Quest’anno Babbo Natale ha portato l’accensione delle luci del borgo e ognuna di esse rappresenta un gesto di amore, solidarietà e generosità verso i bambini di tutto il mondo. Pochi giorni fa la Befana ha spento momentaneamente queste ‘Luci di Solidarietà’ ma nel cuore di tutti i bambini rimarrà la dolce speranza di un futuro migliore!” - conclude Regina.