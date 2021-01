Dolceacqua: Strada Provinciale 70 sempre ghiacciata in questi giorni, segnalazione a Comune e Provincia (Foto)

Segnalazione alla Provincia di Imperia e al Comune di Dolceacqua per una serie di problemi alla Strada Provinciale 70.

Da due anni, nonostante le ripetute lamentele, la Provinciale è in totale abbandono e disinteresse a quella che ad oggi è diventata una seria situazione di pericolo per tutti i residenti e non, che percorrono la strada medesima.

Il tratto di strada è interessato da un percolamento costante e continuo di acqua, che in questi giorni con l'abbassamento delle temperature si è trasformato in una lastra di ghiaccio di circa 20 metri dove nulla può fare il sale che, nel giro di poche ore, viene lavato via dallo stesso percolamento.

Nella segnalazione viene chiesto un intervento definitivo, visto che ‘tappare’ le buche con un po' di asfalto (come è stato fatto già in passato) non risolve il problema e dopo 10 giorni si sarebbe punto a capo. Viene anche chiesto di risolvere anche altre problematiche relative alla medesima strada interessata da numerose buche e asfalto deformato che ne rendono pericolosa la percorrenza pure a piedi se non si presta attenzione.