Consiglio d'amministrazione per Rivieracqua: potenziamento Roya 1, venerdì tavolo tecnico su copertura finanziaria dei lavori

L’organigramma aziendale, il potenziamento del Roya 1 e l’acquisto all’ingrosso di acqua, sono stati al centro del Consiglio di Amministrazione di Rivieracqua svoltosi quest’oggi. Una giorno importante ai fini della realizzazione del gestore unico per l’ATO imperiese, con determinazioni in ordine ad alcune tematiche di rilievo.

In particolare, si è considerata una traccia dell’organigramma aziendale comprendente il personale derivante dall’aggregazione di tutti i gestori. “Infatti era priorità dell’Organo Amministrativo dare indicazioni precise sulle mansioni e sulle funzioni a tutto il personale interno di Rivieracqua, più che raddoppiato, nel giro di pochi giorni, tra Natale e Capodanno, a seguito del subentro della società in 2iReteGas e AIGA e dell’affitto di ramo di azienda con AMAIE. - spiegano da Rivieracqua - L’organigramma sarà reso definitivo in un prossimo consiglio dopo aver completato le indispensabili procedure di verifica delle competenze dei ruoli, dell’esperienza, e delle qualifiche”.

“Un particolare ringraziamento viene porto all’intensa attività svolta da parte della Direzione che ha operato un enorme sforzo di coordinamento e approfondimento sia sulle unità di personale trasferite a seguito del subentro in 2iReteGas, AIGA e AMAIE sia, in un’ottica di sviluppo e verifica, su quelle futuribili a seguito del subentro in AMAT e all’affitto con Se.Com” - aggiungono.

Per quanto riguarda il potenziamento del tratto dell’impianto Roya 1 nel comprensorio Sanremese (1° lotto) si rileva come l’intervento consegue all’affitto del rampo idrico di Amaie (30 dicembre 2020) che aveva iniziato il percorso amministrativo.

L’Organo Amministrativo di Rivieracqua ritiene prioritaria tale operazione e porrà in essere ogni azione volta a risolvere problematiche inerenti le carenze di risorse idriche.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna, ha preso atto dell’investimento e della progettualità legati all'attesto intervento: l’importo dei lavori ammonta a circa 1,6 milioni di euro. “Attualmente è stata predisposta la progettazione definitiva è in fase di ultimazione la fase di verifica e validazione del processo. La gara di appalto potrebbe essere bandita in tempi brevi mediante la procedura dell’appalto integrato che pone la progettazione esecutiva a carico dell’aggiudicatario. - analizzano da Rivieracqua - Al fine di definire alcuni aspetti operativi tra cui soprattutto la copertura finanziaria dei lavori non compresa nel piano concordatario di Rivieracqua è stato convocato un tavolo tecnico per venerdì mattina alla presenza del CdA di AMAIE e Rivieracqua, del Comune di Sanremo e del Commissario ad Acta Dott.ssa Gaia Checcucci”.