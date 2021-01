Pallanuoto Maschile: ufficiale il ritorno di Filippo Corio alla Rari Nantes Imperia

Filippo Corio torna alla Rari Nantes Imperia. L'acquisto del centroboa, classe 1992, è un'altra novità del 2021. Nato ad Imperia e cresciuto in Rari, prima da nuotatore poi passato al settore pallanuoto. Spalla a spalla con il capitano Andrea Somà sono arrivati a segnare in Serie A1.



Nella stagione 2018-19 ha indossato la calottina della Rari Nantes Savona con la quale ha giocato la Euro Cup segnando ai tedeschi del Postdam. Lo scorso anno, era nella rosa del Crocera Stadium.



"Centroboa rapido con buona propensione al gol, Corio in giallorosso riparte da dove aveva interrotto: giocherà la Serie B conquistata in Rari nel 2018. - spiegano dalla società imperiese - Ad ora, unica categoria per lui mai disputata con i colori giallorossi. L'annuncio, in data odierna, è anche per festeggiare al meglio il compleanno del giocatore. Da tutta la Rari: 'Bentornato e tanti auguri Filippo!"