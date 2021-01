Tornano mercoledì sera con Daniele La Corte gli appuntamenti serali con 'Autori in salotto'

Torna l'appuntamento con le ‘dirette serali’ con gli autori direttamente dal salotto della libraia, alle quali si potrà partecipare da casa.

Mercoledì l’appuntamento sarà con Daniele La Corte che presenta ‘Il ritorno di Pricò’, un’altra resistenza (Fausta edizioni). L’autore Corte scava nel passato e da cacciatore di storie libera dall’oblio personaggi che hanno dato la vita in nome della Resistenza ai nazifascisti. Interroga ancora il processo resistenziale, e lo fa a partire dalla retrospettiva sugli anni Sessanta, cogliendo anche sfumature dei destini di due Paesi come l’Italia e l’Argentina.

Daniele La Corte: giornalista e scrittore, nato nel 1949 ad Alassio (SV), ha legato la sua prestigiosa firma ai principali quotidiani nazionali, tra i quali ricordiamo almeno “la Repubblica”, il “Corriere della Sera”, “Avvenire” e su tutti “Il Secolo XIX”. Insignito per due volte (nel 1983 e nel 1985) del riconoscimento di Cronista dell’anno, in data 20 febbraio 2002 l’allora ministro della Cultura del governo francese, Cathérine Tasca, gli ha conferito l’onorificenza di Chevalier de l’Ordre des Art et des Lettres. È oggi componente del Comitato scientifico dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Imperia. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo: La casa di Geppe e Il coraggio di Cion. La vera storia del partigiano Silvio Bonfante.

Mercoledì 20 gennaio alle 21, in diretta Facebook, Claudia Venuti presenta ‘Ho trovato un cuore a terra ma non era il mio’ (Sperling & Kupfer). Mercoledì 27 Luca Ammirati presenta ‘L’inizio di ogni cosa’ (Sperling & Kupfer).