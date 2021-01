Sanremo: i fedeli della parrocchia di San Siro piangono Suor Concetta Mustacciu

È mancata oggi Suor Concetta Mustacciu, colpita dal Covid 19. A comunicare la scomparsa della religiosa che ha vissuto 15 anni presso il convento dell’Immacolata di Sanremo è il portavoce di un gruppo di persone che la ricordano con affetto. Si trovava in Turchia dove da anni era stata trasferita per seguire la comunità delle Figlie della Chiesa a Tarso. Molti la ricordano perché dal 1993 aveva vissuto anni intensi e operosi presso il convento nei pressi della parrocchia di San Siro, durante i quali aveva avuto modo di incontrare e conoscere molte persone, aiutarle a pregare, e far loro sentire la bontà e la misericordia di Dio.

Molto attiva in parrocchia si era messa a disposizione per fare il catechismo e curare l’Adorazione quotidiana nell’oratorio dell'Immacolata. Molti la ricordano poi per la sua dinamica disponibilità e capacità ad ascoltare e accogliere sempre tutti col sorriso, per dare consigli luce della fede e indicare Gesù come amico e sostegno. Aveva lasciato Sanremo nel 2008 per andare a Mestre e successivamente raggiungere la città di Tarso in Turchia (link alla pagina Facebook QUI)

Qui, nonostante le difficoltà del luogo prima, e della pandemia poi, era stata di aiuto alla piccola comunità delle Figlie della Chiesa che laggiù ospita i pellegrini cristiani sulle orme di San Paolo. Pur lontana fisicamente era rimasta vicina a molti suoi amici sanremesi che grazie ai social e alle varie applicazioni, le scrivevano e la ‘videochiamavamo’: “Che bello era sentirla sempre vicina e disponibile – spiegano - e ascoltare le sue parole di conforto, le sue esperienze missionarie e i suoi consigli, alternate alla sua inconfondibile risata sincera. Era tornata in Italia nel 2019 per festeggiare il 50º della professione religiosa e rinnovare la sua sequela a Cristo, che però oggi l’ha chiamata a Sé. Purtroppo di recente, nonostante le precauzioni, era risultata positiva al Covid e nel giro di poco oggi è mancata dopo una dura prova.

A breve una S. Messa di suffragio sarà celebrata a San Siro dove aveva speso a lungo il suo fervente ed esemplare apostolato con bambini, giovani, adulti e seminaristi, e dove molti ancora oggi la ricordano con affetto, e dove la piangono con tristezza pur nella speranza cristiana della resurrezione e nei disegni di Dio. Ci stringiamo con cordoglio alla sua famiglia che amava tanto e le assicuriamo le preghiere della comunità sanremese per l’anima della cara Suor Concetta. Carissima suor Concetta ci mancherai, ci mancherà il tuo esempio di deduzione e fiducia in Dio e il tuo sorriso. Riposa in pace”.