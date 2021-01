Cantieri Navali a Sanremo: il Consiglio di Stato dà ragione al Comune, Menozzi "Nei prossimi giorni procederemo alla presa di possesso dell'area"

La sentenza del Consiglio di Stato mette la parola fine sull'annoso contenzioso iniziato nel 2013 tra la Cantieri Navali Srl e il Comune di Sanremo, in merito alla legittimità della decadenza delle concessioni demaniali marittime dichiarata da palazzo Bellevue. Nel 2016 gli uffici comunali competenti avevano provveduto alla presa di possesso dell’area occupata dalla società, dando esecuzione ai precedenti provvedimenti amministrativi.

Nel giugno dello stesso anno venne sottoscritto, previa delibera di approvazione di Giunta Comunale, un accordo transattivo tra il Comune di Sanremo e la società: quest’ultima si impegnava a liberare l’area posta all’inizio del molo lungo (con lo smantellamento del relativo cantiere che venne effettuato a fine 2016) e a rinunciare ad ogni altro contenzioso, e il Comune avrebbe concesso altri 12 mesi di tempo per smantellare anche l’altro cantiere posto a metà molo. Una transazione che l’Amministrazione comunale avvallò con il duplice virtuoso obiettivo di concedere altro tempo alla società per individuare un’altra zona dove organizzare i propri cantieri e per consentire a tutte le maestranze e le dipendenze della stessa di avere un ragionevole lasso di tempo per trovare, eventualmente, un’altra collocazione.

Le buone intenzioni dell’Amministrazione comunale si scontrarono con le azioni della società Cantieri Navali Srl che non solo non liberò l’area di cantiere nei tempi previsti dall’accordo, giugno 2017 ma che, a fronte della successiva presa di possesso coatta del Comune, promosse un ricorso legale. Tale lungo e travagliato iter burocratico e legale trova oggi un suo punto d’arrivo, con la sentenza del Consiglio di Stato che riconosce la piena legittimità delle azioni del Comune di Sanremo.

“Una sentenza definitiva di grande rilevanza, anche nell’ottica dell’importante progettualità avviata sull’area portuale. Ringrazio gli uffici competenti per il lavoro svolto”, ha commentato il sindaco Alberto Biancheri.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore con delega al demanio marittimo, Mauro Menozzi, che ha dichiarato: “Ringrazio gli uffici che hanno lavorato a questo lungo contenzioso. Nei prossimi giorni ci riuniremo con gli uffici competenti per attivare le procedure di presa di possesso dell’area e per prendere visione dello stato dei luoghi, in relazione al quale valuteremo poi le opportune eventuali procedure”.