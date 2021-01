Bordighera, 90enne trovato morto in via Balbo: sul posto Carabinieri e vigili del fuoco

Intervento questa sera dei vigili del fuoco in via Balbo Bordighera. Un uomo di 90 anni, pare per cause naturali, è stato trovato morto all'interno della propria abitazione.

L'allarme era stato lanciato dalla figlia che non aveva notizie da molte ore da parte dell'anziano padre.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che, però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per gli accertamenti sono giunti invece i Carabinieri e il medico legale che dovrà accertare le cause della morte che, comunque, a quanto pare sono sopraggiunte per cause naturali.