Pallanuoto maschile, cambio di fascia: Andrea Somà sarà il nuovo capitano della Prima Squadra della Rari Nantes Imperia

Il capitano della Prima Squadra Maschile della Rari Nantes Imperia sarà Andrea Somà. Il bomber eredita la fascia da Filippo Rocchi che rimarrà in rosa ed a disposizione di Mister Fratoni.

Somà è l'inconfondibile numero 10 della squadra imperiese, è attaccante ed ha segnato in tutte le categorie con la calotta della Rari Nantes Imperia. Dalla Serie A1 alla C. Gioca a pallanuoto da quando ha 12 anni e ha fatto tutte le trafile giovanili alla Cascione, conquistando anche varie chiamate nei raduni e nei collegiali.

Insomma, l' 'avanzamento di grado' appare un passaggio naturale nella sua carriera.

L'allenatore Stefano Fratoni ha dato il proprio assenso al passaggio di fascia: "Andrea, da anni, è una colonna della squadra. Sono davvero contento per il suo approccio al nuovo ruolo che, fin dai primi allenamenti, sta portando avanti con determinazione e responsabilità. Pippo rimane un perno difensivo della squadra ma, per impegni lavorativi, non riuscirà ad assicurare la presenza costante agli allenamenti e così ha preferito lasciare l'incombenza a Somà".

In arrivo ci sono tante altre novità.