Taggia: l'emporio solidale si trasferirà nelle ex Caserme Revelli, Negroni "Aiutiamo oltre 200 famiglie, cosa sarebbe successo senza?"

L’emporio solidale di Taggia presto troverà nuova casa alle ex Caserme Revelli. L’allestimento inizierà a breve per arrivare in tempi rapidi al trasferimento del servizio dal centro anziani in piazza Eroi Taggesi.

Il servizio del Comune e gestito dalla Croce Verde di Arma di Taggia è stato attivato a ridosso tra agosto e settembre, per offrire generi di prima necessità a chi ne ha più bisogno. “In questo periodo i cittadini ci sono stati molto vicini - spiega l’assessore ai servizi sociali, Maurizio Negroni - Abbiamo ricevuto tantissime donazioni economiche ma soprattutto di prodotti. Tanto che per fortuna non abbiamo problemi di approvvigionamento. C'è stata grande collaborazione anche con i negozi e la grande distribuzione del territorio”.



Perchè trasferire questo servizio avviato da poco tempo? “Il capannone che ospiterà il nuovo emporio solidale di Taggia nel complesso delle ex Caserme Revelli migliorerà l’offerta con uno spazio ottimale per questo servizio. Quando i nuovi locali saranno attivi, avremo molta più superficie per ospitare i prodotti e implementare il comparto del fresco con nuovi frigoriferi. Inoltre, l’emporio si troverà in una posizione strategica: garantirà una maggiore privacy, una migliore fruibilità e si creerà meno ingombro durante le fasi di rifornimento” - sottolinea l'assessore.