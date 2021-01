Coronavirus: in Liguria il numero delle vittime supera quota 3 mila. Oggi in provincia di Imperia 53 nuovi casi e 78 dosi di vaccino somministrate

Gli ultimi dati pubblicati da Regione Liguria in merito alla diffusione del coronavirus mostrano un aumento di 374 casi a fronte di 2.877 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. È positivo uno ogni 7,7 effettuati (12,99%). In provincia di Imperia i nuovi positivi sono 53.

Nelle ultime 24 ore in Liguria si sono registrati anche 11 decessi che portano il totale delle vittime a 3.010.

Procede anche la campagna di vaccinazione. Oggi in Liguria sono state somministrate 660 dosi, 78 in provincia di Imperia. In totale in Liguria è stato somministrato il 59,4% delle dosi disponibili.

I DATI

Totale tamponi molecolari effettuati: 742.276 (+2.877)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 182.909 (+2.082)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 63.774 (+374)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.574 (+116)

Casi per provincia di residenza

Imperia 645 (+53)

Savona 1.448 (+137)

Genova 3.157 (+119)

La Spezia 1.043 (+65)

Residenti fuori regione o estero 120

Altro o in fase di verifica 161

Totale 6.574

Ospedalizzati: 773 (+6); 64 in terapia intensiva

Asl 1 71 (+1); 6 in terapia intensiva

Asl 2 127 (+4); 10 in terapia intensiva

San Martino 200; 25 in terapia intensiva

Evangelico 1

Galliera 87 (-3); 3 in terapia intensiva

Gaslini 0 (-1)

Asl 3 Villa Scassi 68 (+3); 6 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 73 (-4); 5 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna 2 (+1)

Asl4 Rapallo 0 (-1)

Asl 5 Sarzana 138 (+5); 8 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 6 (+1); 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.453 (+76)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 54.190 (+247)

Deceduti: 3.010 (+11)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 451

Asl 2 1.147

Asl 3 1.099

Asl 4 432

Asl 5 639

Totale 3.768

Dati vaccinazioni 10/1/2021 ore 16.45

Consegnati: 30.545

Somministrati: 18.133

Percentuale: 59,4%

Asl 1 2.528 dosi effettuate; 78 oggi

Asl 2 3.077 dosi effettuate; 288 oggi

Asl 3 3.744 dosi effettuate; 132 oggi

Asl 4 1.945 dosi effettuate; 162 oggi

Asl 5 2.439 dosi effettuate; 0 oggi

Galliera 336 dosi effettuate; 0 oggi

Gaslini 765 dosi effettuate; 0 oggi

HSM 2.292 dosi effettuate; 0 oggi

O.E.I. 347 dosi effettuate; 0 oggi

Totale dosi effettuate 17.473; 660 oggi