Il colore di tendenza 20121 sarà un mix fra giallo e grigio: 5 modi per abbinarlo secondo il tuo stile

La scelta del Pantone Color of the Year 2021 è il risultato di una grande ricerca: analisi delle tendenze, influssi dall'ambito dello spettacolo e del cinema, influenze portate da nuove tecnologie e materiali. Da sempre la scelta del colore dell'anno di PANTONE influenza a sua volta moda, pubblicità, design e molto altro.

Come già avvenuto nel 2016, quest'anno per la seconda volta da sempre, PANTONE ha scelto 2 tonalità: PANTONE 17-5104 Ultimate Gray e PANTONE 13-0647 Illuminating

Un connubio di giallo e grigio che trasmettono un messaggio di forza e speranza.

“Il mix tra Ultimate Gray stabile nel tempo e il giallo vibrante Illuminating esprime un messaggio di positività supportato da grande forza. Concreta e salda, ma allo stesso tempo calorosa e ottimistica, questa combinazione di colori ci trasmette un senso di resilienza e speranza. Abbiamo bisogno di sentirci incoraggiati e risollevati; un qualcosa di essenziale per la mente umana.” ha dichiarato Leatrice Eisman, Executive director del Pantone Color Institute.

La scelta di queste due tinte è stata dettata dalla volontà di esprimere forza e resilienza con il grigio e speranza per un futuro luminoso con il giallo. Rispecchiando esattamente il momento storico in cui stiamo vivendo, un periodo in cui nonostante le grandi incertezze a cui siamo sottoposti si contrappongono grinta, coraggio e desiderio di vitalità.

Queste due nuances le ritroveremo in ogni ambito possibile, saranno loro ad influenzare i moodboard degli stilisti e di tutti quei professionisti che lavorano con l'immagine. Ma come fare per inserirli nei nostri look?

Ecco 5 modi di abbinarli secondo il tuo stile:

1) STILE MODERNO: ovvero se preferisci un look sobrio ma non vuoi rinunciare ad essere alla moda. Prediligi un total look nel colore PANTONE Ultimate Gray illuminato da accenti in giallo PANTONE Illuminating da destinare agli accessori. Il grigio è un colore neutro, il suo difetto però è quello di risultare un po' monotono e anonimo, per questo l'ideale è contrastarlo con accessori gialli. Orecchini, bijoux, borse o scarpe da scegliere come unico punto focale (e strategico) per dare senso a tutto il look.

2) STILE CLASSICO: ovvero se non ami più di tanto cambiare e il tuo guardaroba è dettato più da valutazioni quasi matematiche piuttosto che dall'entusiasmo del momento. Scegli un indumento di qualità che potrà durare nel tempo, magari una giacca in tweed a base grigia ma con all'interno un tocco di giallo, manterrai la tua "allure" classica strizzando però l'occhio al colore moda del momento. Scelta da valutare anche per una camicia in fil coupè

3) STILE ROMANTICO: ovvero se ti piacciono la dolcezza, i fiori e le balze ed il rosa è il tuo colore preferito. Forse trovi il giallo troppo invadente per i tuoi look, per non rinunciare ad un capo in questo colore, sceglilo in un materiale leggerissimo. Organza, chiffon e voile saranno perfetti per smorzare un po' la sua forza illuminante e per essere accostata ai tuoi soliti indumenti. Perfette per te camicette, bluse e foulard a fantasia floreale e con stampe ramage.

4) STILE SPORTIVO: ovvero se ti piace utilizzare indumenti del mondo dello sport nella vita di tutti i giorni. Una felpa gialla con cappuccio e delle sneakers bicolori saranno semplici da inserire fra i tuoi outfit tecnici e nei tuoi outfit da giorno. Il tocco in più? Un k-way grigio/argento da indossare su tutto, sarà un prezioso passe-partout della stagione primaverile.

5) STILE DRAMA: ovvero se ti piace essere al centro dell'attenzione ed essere notata. Scegli un look in total giallo. Che si tratti di un abito, di un completo giacca pantalone, del cappotto effetto peluche o del piumino, l'effetto wow sarà assicurato. Giacca giallo Illuminating e pantalone in vinile nero, come da sfilata di Saint Laurent, per una cat woman di stile. Se osare fa per te, consiglio anche una manicure geometrica bicolore.

Le tendenze moda, oltre ad essere lo specchio della società, sono un'occasione per cambiare, giocare e divertirsi. Non sentirti obbligata/o a seguirle ad ogni costo, ma sfruttale per scoprire aspetti di te che magari erano ancora nascosti ed in attesa di affiorare. Non dimenticare che quello che scegliamo di indossare è espressione in superficie di ciò che siamo in profondità.

Per questo anno 2021 appena iniziato ti auguro di avere resilienza e forza d'animo per affrontare ogni situazione e tanti momenti di pura gioia!

"La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci."

(Charles R. Swindoll)

