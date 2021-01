Nuove aree cani a Taggia, Levà e Arma di Taggia. Longobardi "Un progetto ambizioso che vogliamo far partire a breve"

Nel 2021 sul territorio comunale di Taggia arriveranno tre nuove aree per cani. Si tratta di spazi che verranno ricavati all’interno di giardini pubblici già esistenti.

Gli interventi complessivamente costeranno 140mila euro per tutte e tre le aree cani che saranno realizzate su Arma di Taggia, Levà e Taggia. “Abbiamo già individuato gli spazi. - spiega l’assessore ai lavori pubblici, Espedito Longobardi - Con gli uffici stiamo definendo i singoli progetti d’intervento”.

Avete già localizzato gli spazi? “Su Arma di Taggia l’area cani verrà realizzata in via Oro dove è già presente un giardino pubblico. Sarà utilizzato un terzo della superficie attuale, sul lato vicino alla pista ciclopedonale. - prosegue - Su Levà, invece, interverremo nell’area verde dietro al municipio. Infine, su Taggia dobbiamo ancora definire con precisione quale sarà lo spazio riservato ai cani ma posso anticipare che sarà nelle immediate vicinanze di Borgo San Martino”.

Che cosa accadrà all’area cani di via Morene? “Preferiamo dismetterla per riqualificarla come parco urbano per la collettività. Su Arma di Taggia, l’area cani regolamentata diventerà quella su via Oro” - puntualizza Longobardi.

I nuovi spazi saranno recintati, avranno fontanelle e cestini dedicati per la raccolta delle deiezioni canine. “Non mancheranno tutti gli elementi essenziali per la fruizione di questi spazi dedicati agli amici a quattro zampe. Questi spazi dovranno essere necessariamente regolamentati per evitare che si creino situazioni di sporcizia o degrado. Forniremo un servizio nuovo e allo stesso tempo andremo a riqualificare queste aree verdi oggi già usate dai proprietari dei cani”.

“Si tratta di un progetto ambizioso che fa parte del nostro programma elettorale. Da tempo, molti cittadini ci chiedevano la realizzazione di aree per i cani. Ci stiamo impegnando per cercare di far partire i lavori in questo primo semestre del 2021, marzo speriamo e concluderli in tempi rapidi, sicuramente per la fine dell’anno” - conclude Longobardi.