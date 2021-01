Vaccino sì o vaccino no? Il nostro sondaggio non lascia dubbi sull'opinione dei lettori

L'obiettivo del piano vaccinale nazionale prevede che almeno il 70% degli italiani si vaccini e il sondaggio tra i nostri lettori rispetta ampiamente le ipotesi.

Nei giorni del grande scontro tra chi sostiene il vaccino e chi, invece, ne contesta sia la somministrazione che l'efficacia, abbiamo chiesto al nostro pubblico di votare rispondendo 'sì' o no' a una semplice domanda: “Ti vaccinerai appena sarà il tuo turno?”.

Al netto di un aspro dibattito che si è scatenato sulle nostre pagine social, la vittoria del 'sì' è stata schiacciante: 76,7% contro il 23,3%, pari a 1.144 voti contro 347.

Chiaramente la maggioranza dei nostri lettori, come piccolo campione della provincia di Imperia, ha detto 'sì' e il 76,7% supera di molto il limite previsto per la prevista efficacia del vaccino su scala nazionale.

A oggi in provincia di Imperia sono stati somministrati 1.773 vaccini, 334 nella sola giornata di ieri. In Liguria le dosi somministrate sono 13.295, ieri 2.954.

In totale, dall'inizio del piano vaccinale, nella nostra regione sono arrivate 30.545 dosi di vaccino, 16.249 quelle somministrate (il 53%).