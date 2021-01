Coronavirus: in Liguria 526 nuovi positivi, 66 in provincia di Imperia. Sfiora quota 3 mila il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza

Il bollettino covid diffuso nel pomeriggio da Regione Liguria riporta un aumento di casi pari a 526 unità su scala regionale. Sono 66 i nuovi positivi in provincia di Imperia dove oggi Asl1 ha somministrato 390 dosi di vaccino.

In Liguria nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.519 tamponi: è positivo uno ogni 8,6.

Sale anche il conto delle vittime che raggiunge quota 2.999 dall’inizio dell’emergenza. Oggi i morti in Liguria sono stati 19, nessuno in provincia di Imperia.

I DATI

Totale tamponi molecolari effettuati: 739.849 (+4.519)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 180.827 (+4.919)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 63.400 (+526)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.458 (+174)

Casi per provincia di residenza

Imperia 618 (+66)

Savona 1.398 (+172)

Genova 3.138 (+212)

La Spezia 1.021 (+75)

Residenti fuori regione o estero 120

Altro o in fase di verifica 163

Totale 6.458

Ospedalizzati: 767 (-17); 65 in terapia intensiva

Asl 1 70 (-2); 7 in terapia intensiva

Asl 2 123 (+2); 7 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 200 (-1); 25 in terapia intensiva

Evangelico 1

Galliera 90 (-12); 4 in terapia intensiva

Gaslini 1

Asl 3 Villa Scassi 65 (+2); 6 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 77 (-2); 7 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna 1 (-1)

Asl4 Rapallo 1 (+1)

Asl 5 Sarzana 133 (-1); 9 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 5 (-1); 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.377 (-44)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 53.943 (+333)

Deceduti: 2.999 (+19)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 467

Asl 2 1.120

Asl 3 1.169

Asl 4 468

Asl 5 590

Totale 3.814

Dati vaccinazioni 9/1/2021 ore 16.15

Consegnati: 30.545

Somministrati: 17.546

Percentuale: 57,4%

Asl1 2.133 dosi effettuate; 390 oggi

Asl2 2.687 dosi effettuate; 410 oggi

Asl3 3.494 dosi effettuate; 287 oggi

Asl4 1.849 dosi effettuate; 114 oggi

Asl5 2.268 dosi effettuate; 174 oggi

Galliera 306 dosi effettuate; 30 oggi

Gaslini 756 dosi effettuate; 0 oggi

HSM 2.292 dosi effettuate; 0 oggi

O.E.I. 347 dosi effettuate; 0 oggi

Totale 16.141 dosi effettuate; 1.405 oggi