La befana vien dal mare per far visita ai bimbi di Arma di Taggia (foto)

Nonostante le misure anti Covid la Befana Vien dal Mare ha portato i suoi dolci nelle vie di Arma di Taggia. Rispetto delle distanze e mascherine hanno permesso che l’iniziativa potesse svolgersi nonostante le restrizioni nazionali.



La befana a bordo del tradizionale gozzo è stata scortata in giro per la cittadina dove ha ricevuto il saluto delle famiglie dalle finestre e dei gioiosi bambini. I bimbi sono accorsi numerosi in strada con la speranza di veder passare la simpatica vecchina. Al termine del pomeriggio sono stati distribuiti tutti i 400 sacchetti di caramelle preparati per l’occasione.



Sono stati donati anche diversi premi e non è mancato un finale a sorpresa con effetti speciali. Il patron del tradizionale evento, Graziano Farina di Arma Pesca ha ringraziato per la disponibilità dimostrata e l’aiuto: “...l'amministrazione comunale, la polizia locale, il gruppo di levà c'è e il team Befana che è composto in parte dai papà del comitato natale a Villa Boselli”.