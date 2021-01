Il veganismo e lo sport sono compatibili?

La dieta vegana e l’equilibrio di micro e macronutrienti

Che sia per un aspetto etico o salutare, il perseguimento di un’alimentazione priva di componenti di origine animale è sempre più diffuso, Sono sempre di più infatti coloro che scelgono di seguire una dieta vegana, complici anche una maggiore attenzione verso l’ambiente e il mondo animale che in questi anni, grazie a campagne di sensibilizzazione, si sta via via diffondendo. Ma la dieta vegana può essere un’alimentazione effettivamente equilibrata, in grado di offrire al nostro corpo tutti gli elementi nutritivi necessari ad espletare in maniera ottimale tutte le funzioni o no? Questo è un dibattito molto acceso tra i sostenitori vegan e coloro che vedono nella dieta mediterranea un maggiore equilibrio di micro e macronutrienti. In particolare, l’elemento che maggiormente è dibattuto è quello relativo all’assunzione del necessario apporto proteico.

L'assunzione di proteine per l’aumento di massa muscolare

Queste sostanze, come è risaputo, si trovano principalmente all’interno di alimenti di origine animale: carne, latte, latticini, uova. Vero è che le proteine sono presenti anche nel mondo vegetale, in particolare nei legumi, ma in dosi decisamente ridotte rispetto ad esempio alla carne.

Coloro che intendono aumentare la propria massa muscolare, continuando a seguire una dieta vegana lo possono fare, anche se è necessario precisare alcuni aspetti. L’ipertrofia muscolare prevede infatti la richiesta di un maggior apporto proteico, rendendo necessario il consumo di grandi quantità di alimenti che ne contengono.

Le proteine vegetali: un valido alleato nelle pratiche sportive