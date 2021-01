È morto Carlo Troiani, storico sindacalista e colonna della Camera del Lavoro di Imperia

È morto Carlo Troiani, indimenticato sindacalista Cgil, membro della Camera del Lavoro, ricordato anche per aver seguito le vicende per la stabilizzazione dei precari al Casinò di Sanremo.

“La Segreteria della Camera del Lavoro di Imperia si unisce al cordoglio per la scomparsa del Compagno Carlo Troiani - scrivono dalla segreteria - una lunga militanza nella nostra Organizzazione, avvenuta dopo una prima esperienza lavorativa in Germania. In seguito dipendente Aci distaccato presso la nostra Camera del Lavoro, è stato Segretario della Funzione Pubblica, per poi diventare responsabile della Cgil di Sanremo. In quel periodo fu costante il suo apporto alle vertenze locali, sostenuto da una grande conoscenza del diritto e delle norme specifiche del lavoro. Tra esse ricordiamo il suo impegno nel seguire il Casinò di Sanremo in particolare nelle vicende per la stabilizzazione dei precari. Appartenente alla corrente socialista, fu anche Segretario Generale aggiunto della Cgil di Imperia alla fine degli anni '80. Ai familiari di Carlo giungano le nostre condoglianze ed il caloroso abbraccio di tutti i Compagni”.