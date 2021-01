Ventimiglia: ancora disponibili alcune copie del Calendario 2021 dedicato al Maestro Angelo Vinciguerra

Sono ancora disponibili alcune copie del Calendario 2021 dedicato al Maestro Angelo Vinciguerra pittore ligure-siciliano nato a Canicattì (AG) nel 1929 e morto a Sanremo nel 2017 dopo una intensa vita di lavoro. Per contatti con il distributore del Calendario Giuseppe Henry cell. 388 4832229 - email: gvinciguerra074@gmail.com



Prosegue intanto al bar cinese Liu di corso Garibaldi a Ventimiglia Alta la mostra di alcuni quadri a colori della produzione del Maestro Vinciguerra, particolarmente apprezzato il dipinto dedicato ai voli spaziali (foto E.Raneri), così come quello sull'antico mestiere delle lavandaie sulla via della seta.