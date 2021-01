Tennis: supera il primo turno il tennista armese Fabio Fognini al torneo 'Antalya Open' in Turchia

Fabio Fognini ha battuto in due set il ceco Michael Vrbensky ed è approdato al secondo turno degli 'Antalya Open' di tennis, che si stanno disputando sui campi in cemento della città turistica turca.

Come scrive l'Ansa è stata una prima uscita stagionale convincente per il 33enne di Arma di Taggia, n° 17 della classifica mondiale e terza testa di serie, che si è sbarazzato con il punteggio di 6-4 7-6(4), in un'ora e 39 minuti di gioco, del 21enne e meno titolato rivale, n° 311 del ranking, promosso dalle qualificazioni.

Il campione azzurro al secondo turno se la vedrà con il francese Jeremy Chardy, 72 del ranking. I due si sono già affrontati sei volte, il bilancio è a favore dell'italiano con 5 vittorie.