Calciomercato. Non sarà Marco Sesia il nuovo allenatore della Sanremese: "C'è stato un contatto, spero possa essere un arrivederci"

Sembrava poter essere Marco Sesia il nome più accreditato per assumere la guida tecnica della Sanremese.

Pochi minuti fa, pur con rammarico, lo stesso ex tecnico della Primavera del Torino ha dovuto declinare la proposta matuziana, come confermato alla nostra redazione:

"C'è stato un contatto, lo confermo, ma per motivazioni contrattuali con il Torino non siamo riusciti a trovare una quadra. Peccato, spero possa essere un arrivederci e che in futuro si possano creare le condizioni giuste per un mio eventuale arrivo a Sanremo. Ho trovato i dirigenti motivati a invertire la rotta e mi auguro possano riuscire nel loro intento".