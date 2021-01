Sanremo: giovane non dà notizie di sè da stamattina, mobilitazione di soccorsi tra San Romolo e Bignone

Mobilitazione di soccorsi, in queste ore, nella zona compresa tra San Romolo e Monte Bignone, per la ricerca di una ragazza che si è allontanata da casa e della quale non si hanno notizie da questa mattina.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, Carabinieri, la Polizia Provinciale e molti volontari. È stato trovato lo scooter della giovane ma di lei nessuna traccia. Le ricerche si stanno estendendo a tutto l’entroterra di Sanremo e sono problematiche anche per le temperature polari che si stanno registrando in queste ore.

A San Romolo è arrivato anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco e i cani molecolari. Sui sentieri si stanno effettuando le ricerche anche in moto.