Coronavirus: oggi in Liguria 400 nuovi casi, 41 in provincia di Imperia. Morto un 91enne all’ospedale di Sanremo

I dati forniti nel pomeriggio da Regione Liguria in merito alla diffusione del coronavirus nelle ultime 24 ore riportano un aumento di 400 nuovi casi su scala regionale, 41 in provincia di Imperia dove in totale sono 596 i contagiati. È positivo un tampone ogni 11,4 effettuati. Sono 17 i decessi in regione, uno all’ospedale di Sanremo (un uomo di 91 anni).

Prosegue intanto anche la vaccinazione che oggi ha visto la somministrazione di 334 dosi in Asl1, per un totale di 1.773 dall’inizio del piano vaccinale. In regione oggi ne sono stati somministrati 2.954 per un totale di 13.295.





I DATI

Totale tamponi molecolari effettuati: 735.330 (+4.563)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 175.908 (+4.541)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 62.874 (+400)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.284 (+72)

Casi per provincia di residenza

Imperia 596 (+41)

Savona 1.345 (+131)

Genova 3.068 (+175)

La Spezia 992 (+49)

Residenti fuori regione o estero 120

Altro o in fase di verifica 163

Totale 6.284

Ospedalizzati: 784 (+11); 67 in terapia intensiva

Asl 1 72 (+2); 8 in terapia intensiva

Asl 2 121; 8 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 201 (-1); 25 in terapia intensiva

Evangelico 1

Galliera 102 (+9); 5 in terapia intensiva

Gaslini 1

Asl 3 Villa Scassi 63; 4 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 79 (-1); 7 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna 2 (-1)

Asl 5 Sarzana 136 (+5); 9 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 6 (-2); 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.421 (-107)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 53.610 (+311)

Deceduti: 2.980 (+17); un uomo di 91 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 491

Asl 2 1.083

Asl 3 1.173

Asl 4 494

Asl 5 576

Totale 3.817

Dati vaccinazioni 8/1/2021 ore 16

Consegnati: 30.545

Somministrati: 16.249

Percentuale: 53%

Asl1 1.773 dosi effettuate; 334 oggi

Asl2 2.256 dosi effettuate; 510 oggi

Asl3 2.851 dosi effettuate; 680 oggi

Asl4 1.458 dosi effettuate; 380 oggi

Asl5 1.975 dosi effettuate; 300 oggi

Galliera 466 dosi effettuate; 60 oggi

Gaslini 615 dosi effettuate; 150 oggi

HSM 1.815 dosi effettuate; 504 oggi

O.E.I. 306 dosi effettuate; 36 oggi

Totale 13.295 dosi effettuate; 2.954 oggi