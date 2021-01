Messaggio di positività dal mondo sportivo. Fabio Carota ospite a ‘2 ciapetti con Federico’ durante il sopralluogo della SUT

Nella puntata di oggi di ‘2 ciapetti con Federico – on the road' lanciamo un messaggio di positività che giunge dal mondo sportivo. In trasmissione si sono collegati Fabio Carota e Roberto Fiorini impegnati questa mattina nel sopralluogo del tracciato della SUT (Sanremo Ultra Trail) che si sviluppa nell’entroterra su un percorso di 62 Km (oltre alle versioni più corte da 5, 10 e 35 Km). La gara era stata inserita in calendario il 20 e 21 febbraio. Una manifestazione che garantirà ai partecipanti un punteggio per gare internazionali come l’Ultra Trail du Mont Blanc e la Lavaredo Ultra Trail.

“Noi siamo al lavoro come se la gara si dovesse svolgere regolarmente – ha detto Fabio Carota – Stiamo facendo questa ricognizione perché noi dobbiamo farci trovare pronti. Se ci saranno problemi pazienza ma la fatica, come diceva il grande Pietro Mennea, non è mai sprecata”. “Abbiamo poi un entroterra che è bellissimo” ha concluso Roberto Fiorini.

Guarda l'intervista:

