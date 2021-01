Proseguono le vaccinazioni in Asl 1: terminato il personale dell'ospedale 'Borea' domani tocca al Saint Charles

Ultimo giorno di vaccinazioni al Covid-19, quest’oggi per il personale dell’Asl di Sanremo. Nell’ambito del programma previsto, questa mattina sono stati somministrati i sieri ai rimanenti dipendenti del settore sanitario e delle pubbliche assistenze matuziane. Ovviamente a tutti saranno poi somministrati i ‘richiami’.

Domani e domenica, invece, toccherà al personale sanitario del ‘Saint Charles’ di Bordighera e, dall’Asl confermano che entro fine mese saranno vaccinati tutti i dipendenti del settore. Per quanto riguarda, invece, le residenze sanitarie per anziani, oggi i vaccini sono stati somministrati al ‘Borea’ (72 persone) e Villa Speranza (80).

Sempre in tema di Rsa domani toccherà alle case di riposo ‘Piccola opera cuore immacolato di Maria’ e ‘Franchiolo’. L’adesione per i vaccini, tra Asl e Rsa supera abbondantemente l'80%. Continuando con questo ritmo, entro febbraio scatteranno le vaccinazioni per gli ultra 80enni.