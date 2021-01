La provincia di Imperia si sveglia sotto zero: freddo intenso ovunque e picco minimo a Col di Nava con -8,8

In attesa del weekend quando, soprattutto domenica, dovrebbe tornare l’instabilità e il maltempo, la giornata di oggi è sicuramente la più fredda nella nostra provincia, dall’inizio dell’inverno.

L’imperiese si è svegliato con la maggior parte delle località dell’entroterra sotto zero e, anche sulla costa la colonnina di mercurio non scherza. Le centraline dell’Arpal confermano il freddo intenso un po’ ovunque, assegnando il picco più basso questa volta al Colle di Nava che sfiora i meno 9, attestandosi a -8,8. Subito dopo troviamo Pigna, con -8,6 e Verdeggia -7,1. Stranamente ‘solo’ a meno 7 la località di Poggio Fearza, 1.800 metri sul livello del mare sopra Montegrosso Pian Latte.

A seguire, sempre sotto zero, troviamo: Apricale -6,6, Triora -3,6, Pieve di Teco e Borgomaro -2,6, Pornassio -2,5, Rocchetta ervina -1,6, Bajardo -1,4, Pontedassio -1, Dolcedo -0,4 e Dolceacqua -0,3. Sopra lo zero, ma comunque sempre fredde troviamo: Castelvittorio 0,9, Seborga 1,1, Diano Castello 2,4, Ventimiglia 3,8, Imperia 4 e Sanremo 5,9.

Per oggi avremo ancora bel tempo e cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Domani, in particolare nel pomeriggio, primi annuvolamenti con estensione a domenica, quando sono previste piogge sulla costa e possibili nevicate anche a quote collinari. Attenzione al vento che sarà forte sia sabato che domenica. Lunedì e martedì è previsto un ritorno al bel tempo.