Sanremo rifà il look all’infopoint del Palafiori: via all’appalto da 15 mila euro per i lavori

Il restyling dell’infopoint al Palafiori diventa cosa concreta. Da tempo l’amministrazione voleva rifare al look a quello che, a tutti gli effetti, è uno dei principali biglietti da visita per una città turistica come Sanremo. L’ufficio del Palafiori ha bisogno di essere rivisto e, per questo, gli uffici di Palazzo Bellevue hanno pubblicato i documenti per la gara d’appalto che consentirà di assegnare i lavori. L’importo del progetto è di 15 mila euro.

La sistemazione dell’infopoint rientra tra i molti progetti elaborati dal Servizio Turismo e dal Tavolo del Turismo, insieme all’assessore Giuseppe Faraldi, per la promozione di Sanremo in Italia e nel mondo. Nello specifico, l’infopoint rappresenta una pedina cruciale nell’immagine turistica della città essendo per molti vacanzieri una delle prime tappe per scoprire Sanremo e le zone limitrofe. Perché è vero che i turisti vanno portati a Sanremo, ma una volta qui bisogna anche saperli guidare.