Sanremo: la denuncia di una lettrice "Prima delle 18 all'ora dell'aperitivo assembramenti nei locali del centro"

Una nostra lettrice Silvia Mori, lavoratrice dello spettacolo, ci ha scritto per segnalare il comportamento delle persone e dei locali prima delle 18, ora dell’aperitivo:

“Sono una lavoratrice dello spettacolo, musicista dell’orchestra sinfonica di Sanremo e, in questi giorni come da mesi, siamo costretti a lavorare pochissimo ed in streaming, perché i teatri sono chiusi al pubblico. Un pubblico che entrerebbe i sala in maniera ordinata, indossando la mascherina, senza mai toglierla per mangiare o bere e si siederebbe distanziato. Ieri sera, nei locali del centro c’era un delirio di persone ammassate, tavoli anche da 10, distanziati di pochi centimetri, anche al chiuso. Sono davvero amareggiata ed indignata”.