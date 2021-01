Imperia: partiti i lavori di rifacimento della passeggiata a Borgo Foce, a seguire l'intervento a Borgo Marina

Sono iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione in Largo Varese a Borgo Foce. Sul cantiere presente questa mattina per un sopralluogo anche il sindaco Claudio Scajola. L'intervento prevede la sostituzione degli attuali listelli in finto legno, gravemente danneggiati, con una pavimentazione più resistente in autobloccanti.

Una volta terminati i lavori a Borgo Foce, l'impresa si sposterà a Borgo Marina, in particolare nella zona di fronte alla chiesa Ave Maris Stella, dove si procederà a un'analoga opera di riqualificazione. I due interventi sono stati affidati alla Ditta Edilmac per un importo complessivo di circa 70 mila euro.

"Avevamo assunto l'impegno di porre rimedio ai problemi su queste due passeggiate e abbiamo tenuto fede alla parola data. Sono lavori che renderanno più belli e accoglienti i due borghi, che sono entrambi motivo di orgoglio per la Città e punti di grande attrazione turistica", commenta il sindaco Claudio Scajola.

"È un intervento importante, non solo per l'estetica ma anche per la sicurezza dei pedoni che percorrono la passeggiata. Le doghe in simil legno avevano subito una veloce usura e necessitavano di una sostituzione", dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici, Ester D'Agostino.