Imperia: domani al Polo Tecnologico l'apertura delle porte per i futuri alunni delle tre scuole

Si svolge domani, al Polo Tecnologico Imperiese dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, l’appuntamento con ‘Scuola Aperta’, che apre le porte dei suoi tre Istituti ai futuri alunni per presentare i propri corsi e la propria offerta formativa.

Si tratta dell’I.P.S.S.C. “U. Calvi” di via Nizza 8 con i suoi: servizi commerciali Web Comunity Manager, servizi sanità e assistenza sociale con corso Oss e servizi commerciali (corso serale); l’I.T.T.L. “A. Doria” di piazza Roma 6 con il corso conduzione del mezzo navale (CMN) (ex Capitani), il corso di conduzione apparati e impianti marittimi (ex Macchinisti); l’I.T.I. “G. Galilei” di via Santa Lucia 31 per i corsi di elettronica ed elettrotecnica, chimica materiali e biotecnologie, informatica e telecomunicazioni.