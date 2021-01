Sanremo: lettore positivo al Covid, "Grazie a tutto il personale dell'Ospedale Borea, sono persone eccezionali"

“Dal 29 dicembre sono stato ricoverato per Covid all’ospedale Borea di Sanremo. Ora sto andando a Nava. Mi trasferiscono lì in attesa di diventare negativo. Ci tengo a ringraziare tutto il personale sanitario, i medici, gli infermieri e gli oss che si sono presi cura di me. In questi giorni ho potuto vedere come vengono assistiti e curati i pazienti a Sanremo”.