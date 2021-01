Tennis: Victoria Lanteri Monaco vince il torneo Lemon bowl di Roma categoria under 10 femminile

La giovane tennista di Ospedaletti Victoria Lanteri Monaco ha vinto il torneo Lemon bowl di Roma categoria under 10 femminile. In finale ha battuto Salepicco Rachele con il punteggio di 3/6 6/4 10/8.

Victoria si allena in parte presso l’Accademia di Riccardo Piatti a Bordighera e in parte presso il Sanremo Elite Tennis Team guidato da Matteo Civarolo nei due circoli di Sanremo e Ospedaletti.