Sanremo: cluster di ‘Casa Serena’, oggi visita di Asl per la verifica dei percorsi e le misure di sicurezza

Sono giorni complessi per la residenza protetta ‘Casa Serena’, ormai considerata un cluster covid e alle prese con la morte di un anziano ospite che ha destato qualche preoccupazione proprio in relazione al contagio. Ma, come ha anche chiarito il Comune, il 90enne non aveva manifestato sintomi.

Intanto in queste ore ‘Casa Serena’ ha visto una nuova visita dei consulenti Asl per la verifica dei percorsi e delle misure di sicurezza. Una procedura che fa il paio con quella di ieri per la vestizione. Continua, quindi, la stretta collaborazione tra Comune di Sanremo e azienda sanitaria per tenere sotto controllo la situazione in una Rsa che sta facendo i conti con un’ondata senza precedenti anche nei mesi più difficili della pandemia.