Assalto al Congresso di Washington, da Toti a Fossati il 'pentimento' dei sostenitori di Trump

Il mea culpa per aver sostenuto Trump è arrivato anche dal vice sindaco di Imperia, Giuseppe Fossati, che su Facebook. "Chiedo scusa. Non avevo capito, ha scritto, non avevo capito perché i miei amici di Newport fossero tutti anti Trump in modo così deciso e perché lo ritenessero così pericoloso. Pensavo fosse solo un po’ bizzarro, come tanti politici a cui noi siamo abituati da tempo. Adesso ho capito. Non so se Biden sarà un buon Presidente, ma, ricredendomi, adesso mi fa piacere che abbia vinto lui".