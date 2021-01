Rievocazione Storica Motociclistica di Ospedaletti: si fa strada l'ipotesi di inizio settembre

4 e 5 settembre 2021, è questa la data scelta per la 8ª Rievocazione Storica Motociclistica di Ospedaletti. La decisione è stata raggiunta dal Comitato del Circuito e dal Comune di Ospedaletti, ente titolare dell'evento.



"L'idea iniziale era di svolgerla ai primi giugno ma a nostro parere non era un'ipotesi compatibile con gli sviluppi della pandemia. E' improbabile che la manifestazione possa svolgersi prima - spiegano dal Comitato - La nostra non è una competizione, non assegna punteggi e non può essere classificata una 'pistonata' come se fosse un circuito permanente".



"La nostra è una festa e se vi sono delle limitazioni, non ha senso farla. - affermano dal Comitato - Speriamo che per settembre la situazione sia prossima alla normalità. A breve comunicheremo la data di apertura per le iscrizioni. Non deve venir meno la speranza di ritrovarci tutti a settembre".