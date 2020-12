I top brand di macchine per officina e fai da te su Macchinato

Cosa accomuna lavoro professionale e bricolage? Il bisogno di elevati livelli di sicurezza ed efficienza. Per questo quando si tratta di macchine e attrezzature andrebbero considerati solo brand autorevoli, come Diadora, Femi, Fervi, Imer, Deca e Abac. Tutti presenti nel catalogo di Macchinato, l’e-commerce per appassionati di fai-da-te, artigianato e officine meccaniche con migliaia di prodotti, promozioni a tempo e un’assistenza professionale sempre al fianco del cliente.

Oltre a spendere ogni giorno le proprie competenze per dare una risposta puntuale alle richieste di ogni cliente, a fronte di un catalogo in continua espansione, www.macchinato.com presenta un servizio all’altezza delle aspettative del consumatore digitale interessato a un’offerta che spazia dai prodotti per la saldatura alle offerte segatrici a nastro . E di cui fanno parte anche i migliori torni per legno , compressori Macchinato , le migliori troncatrici , arredamento modulare, abbigliamento da lavoro e molto altro ancora.

Vengono messi a disposizione esclusivamente sistemi di pagamento privi di rischi: carta di credito, PayPal, bonifico bancario e contrassegno. Se poi l’acquirente lo preferisce, può optare per il ritiro diretto in magazzino. E per gli ordini di oltre 300 euro, la spedizione è gratuita.

Quali sono le sezioni dell’offerta? La proposta vanta migliaia di articoli, che spaziano dalle macchine per la lavorazione del legno a quelle per l’edilizia, passando per attrezzature per garage e officina, strumenti di misura, abbigliamento da lavoro, macchine utensili.

A guidare l’interesse dei clienti sono, in particolare, le sotto-categorie dedicate a compressori, saldatrici Macchinato , torni per legno, troncatrici, segatrici a nastro, i migliori trapani a colonna . L’offerta di strumenti per la lavorazione del legno prevede soluzioni per professionisti e appassionati di DIY, con brand di punta, come Holzkraft, Compa, Holzmann, Record Power, Jet, Fervi, Femi job line, Femi, Pegic e molto altro ancora.

Nella sezione dedicata ai compressori, ad esempio, ci sono articoli di Abac, Fini, Fiac e Asturo. Sono presentati anche generatori di corrente, morse da banco, sollevatori per auto e moto, saldatrici e tante altre attrezzature per officina e garage.

Se l’acquisto avviene invece all’interno della categoria Macchine utensili, può riguardare segatrici a nastro per ferro, levigatrici, presse, sabbiatrici, smerigliatrici e trapani a fresa. E per una convenienza ai massimi livelli, guai a farsi scappare le promozioni settimanali, accessibili in un click direttamente dall’home page.