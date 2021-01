Coronavirus: in aumento il rapporto tamponi-positivi in Liguria (11,93%). Nella nostra provincia calano i nuovi casi, ma ieri si è registrato un decesso

Sono 196 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.642 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ovvero uno ogni 8,33 pari al 11,93% e di conseguenza, rispetto ai dati forniti ieri, il rapporto segna un aumento.

Calano, però i nuovi casi nella nostra provincia dove oggi se ne registrano 32 mentre a Savona sono 56, a Genova 17 ed infine, a La Spezia sono 91. Sono 16 i morti segnalati per Covid, tra il 30 dicembre e ieri, dei quali uno solo nella nostra provincia. Si tratta di una donna di 84 anni deceduta ieri presso l'ospedale di Sanremo.

Ecco nel dettaglio i dati forniti da Regione Liguria:

Totale tamponi effettuati: 730.767 (+1.642)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11): 171.367 (+946)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 62.474 (+196)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.212 (+50)

Casi per provincia di residenza:

Imperia - 603 (+19)

Savona - 1.282 (+15)

Genova - 3.047 (-44)

La Spezia - 998 (+60)

Residenti fuori regione o estero - 117 (-2)

Altro o in fase di verifica - 165 (-)

Totale - 6.212 (-50)

Ospedalizzati: 773 (+5) | 62 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 - 70 (-1) | 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 121 (-) | 8 (-1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 202 (-3) | 26 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 1 (-) | nessuno in terapia intensiva

Galliera - 93 (-) | 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 1 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 63 (-1) | 3 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 83 (+5) | 5 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 139 (+4) | 9 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.428 (-128)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 53.299 (+130)

Deceduti: 2.963 (+16)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 451 (-113)

Asl 2 – 1.009 (-21)

Asl 3 – 1.261 (+53)

Asl 4 – 474 (-40)

Asl 5 – 593 (-83)

Totale – 3.788 (-204)

Sono 28.595 i vaccini consegnati alla nostra regione, di cui 13.275 somministrati, ovvero il 46,4%. Sotto le dosi per singola Asl e ospedale di riferimento.

Asl 1 - 1.429 dal 27 dicembre ( 320 oggi)

Asl 2 - 1.714 (510 oggi)

Asl 3 - 2.089 (750 oggi)

Asl 4 – 1.050 (444 oggi)

Asl 5 - 1.627 (448 oggi)

Galliera - 186 (60 oggi)

Gaslini - 466 (150 oggi)

San Martino - 1.325 (504 oggi)

Evangelico - 183 (120 oggi)

Totale - 10.069 (3.206 oggi)