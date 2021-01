Un bar di Bordighera è stato multato nel fine settimana per aver servito un caffè in una tazzina 'normale' e non in una da asporto. Il verbale da 400 euro è stato emesso dalla Polizia Locale per il mancato rispetto della normativa vigente in materia di locali pubblici.

Nel weekend la 'zona rossa' vigente avrebbe previsto, infatti, la sola vendita da asporto nei bar aperti in zona. Il caffè nella normale tazzina non è stato quindi considerato conforme alle modalità di consumo lontano dal locale.