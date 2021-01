Sanremo: degrado nel quartiere San Martino, la segnalazione con foto di un residente

"Buongiorno Direttore,

segnalo non solo il degrado e la maleducazione delle persone qui nel quartiere (via della Repubblica) che unita ad auto e scooter abbandonati in strada San Martino, via Repubblica e via Scoglio benché più volte segnalati alla polizia municipale, rendono giorno dopo giorno più forte il disagio di abitare nella nostra Città.

Cordialmente, il vs lettore Massimo".