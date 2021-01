Festival di Sanremo e misure anti Covid: lettrice perplessa sulla kermesse canora e i disagi per i cittadini

Una lettrice di Sanremo, Teresa Barazzetti, esprime preoccupazioni sull'organizzazione del Festival di Sanremo rispetto alle misure anti Covid che dovranno essere messe in atto.



"Mentre noi cittadini, esercenti, lavoratori di ogni categoria siamo alle prese con i rebus dei DPCM a raffica, agli orari contingentati, a comportamenti ben precisi, si parla di Palco in Piazza Colombo dove la gente sarebbe seduta a distanze regolamentate e via così, senza considerare che le stesse persone in Piazza Colombo ci devono arrivare e che poi si sposteranno per ritornare ai loro alloggi e quindi, anche senza formare assembramenti (ma ci credo poco!) percorreranno le strade della città dove noi dobbiamo andare a fare la spesa con l'autocertificazione e rientrare senza bighellonare in giro. E il Teatro Ariston, capienza 2000 posti che, ridotti, diventano 1000, più il personale, gli artisti con il loro seguito ed i fans che si "assembrano" alle entrate e alle uscite per intercettare i loro idoli canori...Tutta gente che, visto l'andamento dei contagi, mi dispiace per la Città, ma il Festival di Sanremo lo dovrebbe guardare alla Televisione! Non penso proprio che tutti porteranno la mascherina a modo, si laveranno le mani e manterranno le distanze di sicurezza. Non posso neppure supporre che non vi saranno assembramenti, fisiologici in tempo di Festival, a meno che la città venga "militarizzata", cosa che non piacerebbe certo agli ospiti. Il Festival di Sanremo a tutti i costi, in tempo di Covid e aumento dei contagi, sarà come darsi martellate sulle unghie, soprattutto per i cittadini che poi a Sanremo continueranno a vivere tra restrizioni, chiusure, autocertificazioni ecc. mentre gli ospiti torneranno alle loro residenze.



risiede dal 1957 e che di Festival ne ha visti tanti, tutti alla Televisione!E, le assicuro, la musica e le voci... erano ben altra cosa! E anche il Festival, il tutto in meglio, naturalmente! Cordiali Saluti.